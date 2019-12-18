По спору банка «Восточный» и Baring Vostok может быть заключено мировое соглашение

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян, вместе с партнерами контролирующий банк «Восточный», заявил, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok, передает РБК.

«Я не считаю, что точка невозврата пройдена», — сказал Аветисян.

При этом он отметил, что переговоры о разрешении акционерного спора вокруг «Восточного» в данный момент не ведутся.

Ранее суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный».

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