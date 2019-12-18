Стало известно о планах по приватизации на 2020-2022 годы

В рамках совещания у министра финансов Антона Силуанова 10 декабря были рассмотрены предложения по приватизации на 2020-2022 годы. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены планы отчуждения 25% акций РЖД, госкорпорации «ДОМ.РФ» и 50% Россельхозбанка с «Почтой России».

Также в Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) и «Росгеологии» рассматривалось снижение доли государства со 100% до 75% + 1 акция через продажу ценных бумаг. Уточняется, что акции второй компании будут переданы в руки стратегического инвестора. Таким же способом осуществить приватизацию планируется в «Русгидро», где снижение доли государства ожидается с 60,56% до 50% + 1 акция.

На совещании, кроме того, обсуждалось проведение приватизации в отношении «Росагролизинга», «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) со снижением государственной доли до до 50% + 1 акция, а также «Российских ипподромов» и «Россети», где хотят освободить 13% ценных бумаг.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Программу приватизации хотят расширить в России