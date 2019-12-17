В ЕС объявили о завершении создания ГТС на Украине
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Секретариат энергосообщества ЕС объявил о завершении создания независимой от «Нафтогаза» компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Заключение, принятое в рамках Третьего энергетического пакета, подтвердило, что созданная компания-оператор ГТС отделена от «Нафтогаза» согласно требованиям европейского права.
Новая компания-оператор начнет действовать с 1 января 2020 года.
До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для отделения оператора ГТС Украины.
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