Роль Корпорации МСП в процессе встраивания компаний МСП в производственные цепочки отмечена в докладе Всемирного банка

16 декабря 2019 года представители Корпорации МСП и Всемирного банка провели официальную встречу, на которой, в том числе, обсудили итоги исследования Всемирного банка «Расширение локализации прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в России и развитие партнерских связей с зарубежными инвесторами: взгляд компаний и анализ мирового опыта».

В докладе отмечена ведущая роль Корпорации МСП в реализации мероприятий по встраиванию российских МСП в цепочки поставок компаний с иностранным участием, локализовавшим свое производство на территории Российской Федерации.

В исследовании отмечено, что Корпорация МСП является основным институтом, ответственным за развитие производственных связей между транснациональными корпорациями (ТНК) и российскими МСП. При этом положительным результатом мероприятий, направленных на встраивание субъектов МСП в производственные цепочки крупных иностранных компаний, локализующих производство в России, является, в том числе, получение актуальной информации о потребностях иностранных компаний и целевому подходу к развитию локальных поставщиков.

Данное направление деятельности Корпорации МСП зафиксировано в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Эта мера поддержки утверждена в дополнение к другим инструментам, нацеленным на развитие субъектов МСП как поставщиков крупных компаний (с первоначальным фокусом на компании с государственным участием) для содействия развитию производственных связей.

В дополнение к деятельности Корпорации МСП, развитие производственных связей с иностранными инвесторами косвенным образом поддерживается через различные меры поддержки МСП, реализуемые на федеральном и региональном уровнях.

В ходе встречи Всемирный банк также презентовал аналитическую записку «Расширение возможностей для доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам в России за счет развития инновационных источников финансирования», в которой представлена информация о создании комплексной системы финансовой поддержки МСП и обеспечении доступа малого бизнеса к широкому спектру государственной финансовой поддержки, включая программы, реализуемые Корпорацией МСП и МСП Банком. В документе отмечено развитие Корпорацией МСП и МСП Банком инструментов лизинга посредством предоставления кредитов и гарантий поставщикам лизинговых услуг и создания государственных лизинговых компаний; развитие рынка секьюритизации кредитов МСП в России.