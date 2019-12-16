Путин освободил россиян от «банковского роуминга»

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет «банковский роуминг», то есть комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Об этом говорится на портале правовой информации.

В документе подчеркивается, что сумма комиссии при переводе денег со счета на счет между физическими лицами в пределах одного банка не может быть обусловлена открытием счетов в разных отделениях банка.

В пояснительной записке подчеркивается, что установление различных комиссий за такие переводы говорят о межрегиональной дискриминации потребителя.

Отмечается, что закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования.

Ранее премьер страны Дмитрий Медведев заявил, что кредитные организации иногда пытаются получить повышенное вознаграждение за обычные процедуры, которые вообще никакой финансовой нагрузки не влекут.

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