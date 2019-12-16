Оператор «Северного потока – 2» хочет поменять условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода «Северный поток — 2», направила ФРГ запрос на прокладку труб у берегов Германии зимой и в весенние месяцы 2020 года. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на представителя компании.

По имеющейся информации, запрос станут рассматривать в понедельник, 16 декабря.

Уточняется, что решение будет объявлено позднее.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока — 2» близко к окончанию.

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