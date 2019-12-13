Зеленский рассчитывает на заключение контракта на транзит газа до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт на транзит газа из России будет подписан до конца 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
«Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа», — сказал Зеленский.
По словам украинского лидера, этот контакт важен не только для Украины, но и для Европы.
Зеленский добавил, что обсуждал этот вопрос во время двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.
Он уточнил, что Киев предложил подписать контракт на 10 лет.
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