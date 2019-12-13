Россияне хотели бы получить премию вместо корпоратива

74% россиян хотели бы получить премию вместо корпоратива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования компании Superjob.

По мнению респондентов, 4,7 тыс. рублей могли бы стать денежным эквивалентом новогоднего корпоратива.

Отмечается, что за такую альтернативу выступают работники 25–34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 000 руб. (79%).

Опрос проводился с 10 по 12 декабря. В нем приняли участие 1600 работающих граждан из 370 населенных пунктов России.

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