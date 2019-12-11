Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что о неисполнении расходов бюджета главе государства доложил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась впервые, в прошлом году неисполнение расходов составило 770 млрд рублей.

«Что-то многовато», — ответил президент.

По словам Кудрина, подобные объемы неисполнения свидетельствуют о необходимости разбюрократизации некоторых процедур. Он также выразил надежду на улучшение ситуации в следующем году.

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