Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Министр финансов Антон Силуанов предложил снизить порог беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов с €500 до €200 с 1 января 2020 года. Кроме того, с июля 2020 года этот показатель упадет до €100, с 2021 года до €50, а с 2022 года до €20.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова, Медведев поддержал данную идею.

«В целом --согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — написал Медведев в письме Силуанову.

Осипов добавил, что решение пока не согласовано окончательно и будет обсуждаться.