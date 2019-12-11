Медведев задумался о снижении порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова.

Как уточняется, в случае одобрения порог будут снижать постепенно: до €100 с 1 июля 2020 года, до €50 с 1 января 2021 года и до €20 с 1 января 2022 года.

Как добавил Осипов, данный вопрос уже обсуждался раннее.

Отмечается, что Силуанов объясняет свое предложение тем, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина. При этом в традиционной рознице указанные платежи есть. Из-за этого наблюдается переток прибыли и налогов из России в интернет-магазины, которые находятся на территории иностранных государств.

Ужесточение условий для российской и зарубежной торговли должно поспособствовать созданию равных конкурентных условий для российской и зарубежной торговли. Кроме того, это сможет исключить потери бюджета.

Однако Осипов подчеркнул, что решение еще не является окончательным и будет обсуждаться в дальнейшем.