Браверман: предприниматели из 42 регионов России воспользовались сервисом «Зеркального реестра проверок»

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман принял участие в традиционном деловом завтраке в рамках конференции АСИ «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

В своем выступлении глава Корпорации рассказал о новом функционале Портала Бизнес-навигатора МСП «Зеркальном реестре проверок», позволяющему предпринимателю оставлять обратную связь по результатам проведенной проверки с возможностью указания нарушений, которые, по мнению предпринимателя, были допущены проверяющими органами при организации и проведении проверки. На сегодняшний день обратную связь по проверкам оставили более 100 предпринимателей из 42 регионов России.

Александр Браверман отметил, что доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса сократилась с момента начала работы над «Зеркальным реестром» к настоящему времени до 78% с 96% в 2018 году.

«На момент, когда создавался «зеркальный реестр», соотношение плана и внеплановых [проверок] составляло 4% к 96%. Сейчас соотношение медленно, но изменилось, и составляет 22% к 78%», - подчеркнул глава Корпорации МСП.

«Зеркальный реестр» проверок бизнеса запущен 15 октября по поручению президента РФ Владимира Путина.