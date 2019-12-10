Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

Генерального директора компании «Метрострой» Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.

В «Метрострое» заявили, что не видели Александрова на работе уже два дня, а также они не могут с ним связаться.

Согласно имеющейся информации, его задержали и готовятся предъявить обвинение.

«Нам неизвестно с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание», — добавили в пресс-службе.

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