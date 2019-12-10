Песков: Путин и Зеленский не смогли решить все газовые проблемы на встрече в Париже

Во время встречи в Париже в ходе «нормандского саммита» президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не смогли достичь окончательного урегулирования газовых вопросов и снятия взаимных судебных претензий. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что руководители газовых компаний продолжают переговоры. По словам Пескова, в ходе саммита было недолгое общение на экспертном уровне.

«Вместе с тем пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что стороны озвучили свои подходы по данному делу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премьер-министр Украины высказался о «газовой войне» с Россией

— Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией

— Путин ответил стихотворением про газ на вопрос про энергоносители