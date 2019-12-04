В ПФР раскрыли детали индексации пенсий в 2020 году

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года станут больше на 6,6%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Соответствующий федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда подписал президент России Владимир Путин на период с 2020 до 2022 года.

Исходя из этого, выплаты увеличатся на тысячу рублей. Так, размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в наступающем году будет равен 16,4 тыс. рублей. Пенсии участников и инвалидов ВОВ в среднем будут равны 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно.

Также отмечается, что в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2020 году, на 7% будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению. Повышение коснется почти 4 млн работающих и неработающих пенсионеров.

В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.

Кроме того, с нового года на 3,8% будут проиндексированы ежемесячные выплаты россиянам, имеющим право на льготы и соцподдержку. Как уточняется, число таких граждан — около 15 млн россиян.

До этого в ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров.