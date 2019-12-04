Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Так, по прогнозу, ВВП России в этом году составит 1,2%. В 2020 году ВВП составит 1,6%, а в 2021 году — 1,8%.

Прогноз на 2019 год скорректирован ввиду того, что слабая динамика роста в первом полугодии сменилась ускорением роста в третьем квартале. Это обусловлено смягчением денежно-кредитной политики, ускорением расходования средств бюджета «и некоторыми конъюнктурными факторами», отмечают аналитики.

При этом в докладе отметается, что России остается уязвимой к введению новых санкций.

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