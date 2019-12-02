В Кремле обозначили дату запуска «Турецкого потока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин совместно с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом дадут старт работе газопровода «Турецкий поток» 8 января, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По предварительным данным, мероприятие состоится в Стамбуле.

«Да, действительно, на эту дату готовятся контакты двух президентов», — уточнил представитель Кремля.

По его словам, именно к 8 января будет завершены работы турецкой стороны.

Он также отметил, что в ходе встречи Путин и Эрдоган обсудят двусторонние российско-турецкие отношения, а также региональные проблемы, в том числе сирийскую.

«Когда будет согласована программа, мы традиционно сделаем объявление», — резюмировал Песков.

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