Россияне потратили на онлайн-шоппинг в «черную пятницу» 22,3 млрд рублей

Жители России за три дня «черной пятницы» только в интернет-магазинах потратили более 22 млрд рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подсчеты президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

По его словам, этот показатель почти на 30% больше, чем тот, что был в 2018 году, когда россияне потратили в «черную пятницу» 17,4 млрд рублей.

«Общий оборот в онлайне — 22,3 млрд рублей за три дня», — добавил Соколов.

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