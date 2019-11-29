Корпорация МСП провела выездную стратегическую сессию в Калининград

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провела выездную стратегическую сессию в Калининградской области. Представители Корпорации МСП встретились с руководством и предпринимателями региона, обсудили государственные инструменты поддержки МСП, в том числе вопросы развития сельхозкооперации и поддержки стартапов, кредитования под залог прав интеллектуальной собственности.

В ходе официальной встречи губернатора Калининградской области Антона Алиханова и Генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана обсуждались результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Калининграда удалось привлечь более 9 млрд рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных.

«Корпорация МСП становится надежным партнером нашего региона, - отметил губернатор Антон Алиханов. - Честно скажу, под большим впечатлением от наглядных примеров того, как работает «Бизнес-навигатор» и другие продукты Корпорации. Презентация, которую мы проводили с вами здесь в начале этого года, показала, насколько такие мероприятия сильно стимулируют наше бизнес-сообщество пользоваться этими услугами. И что самое главное, эти решения сразу показывают рост выручки, повышают долю прибыли и вообще в целом популяризируют предпринимательство».

В рамках стратегической сессии предпринимателям был презентован новый сервис Портала Бизнес-навигатора МСП «Зеркальный реестр проверок». Этот механизм разработан Корпорацией МСП совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством экономического развития при участии контрольно-надзорных органов по поручению Президента Российской Федерации.

Использование механизма позволит предпринимателю оставлять обратную связь по результатам проведенной проверки с возможностью указания нарушений, которые, по мнению предпринимателя, были допущены проверяющими органами при организации и проведении проверки, с обеспечением реагирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации и контрольно-надзорных органов на выявленные нарушения.

«Зеркальный реестр проверок» - это инструмент, позволяющий создать сбалансированную обратную связь бизнеса на действия контрольно-надзорных органов. Новый ресурс обеспечит быстрое реагирование Генеральной прокуратуры на факты допущения нарушений со стороны проверяющих органов вплоть до принятия решений по их кадровому составу. Однако это не единственная задача, которую мы ставили перед собой создавая «Зеркальный реестр проверок». Что особенно важно: теперь у нас есть работающий механизм сбора и обобщения типичных нарушений, которые допускает бизнес. На основе этой базы будут разработаны специальные инструкции для предпринимателей, позволяющие избежать нарушений в будущем», - подчеркнул Александр Браверман.

«Зеркальный реестр проверок» доступен на портале Бизнес-навигатора МСП с середины октября 2019 года. Всего порталом Бизнес-навигатора МСП пользуются более 12,5 тысяч предпринимателей Калининграда.

Портал Бизнес-навигатора МСП является частью платформы «Россия – страна возможностей», созданной указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации пяти новых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Калининградской области. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка Корпорации. Так, «АПК «Вальдау» планирует строительство производственного комплекса по выращиванию и переработке льна полного цикла, компания «Полярис» презентовала проект по строительству низкотемпературного складского комплекса, а «Знаменский композитный завод» займется производством оконных профилей. Предприятие «Балткат» планирует увеличить объемы производства медной катанки. Проект по установке колеса обозрения может быть реализован компанией «Семейный парк». Общий объем инвестиций в эти проекты может составить около 580 млн рублей, в рамках этих бизнес-планов предусматривается создание 168 новых рабочих мест.

Представители Корпорации МСП провели круглый стол, на котором обсудили вопрос участия малого и среднего бизнеса в закупках у крупнейших заказчиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ. На сегодняшний день более 1,4 тысяч субъектов МСП, зарегистрированных на территории Калининградской области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму около 23 млрд рублей.