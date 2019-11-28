Госкомпании обяжут ежегодно повышать производительность на 5%

Российское министерство экономического развития составило проект указаний, касающихся повышение производительности труда в государственных компаниях. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По его словам, правительство должно принять эти директивы и госкомпании будут обязаны повышать производительность на 5% в год.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, что уже была проведена встречи со всеми госкомпаниями, перед которыми были поставлены задачи по улучшения качества труда. Теперь эти обязательства будут утверждать советы директоров компаний.

Орешкин считает, что некоторые госкомпании в настоящее время находятся в «финансовой дыре», из которой необходимы выбираться. Поэтому и нужны меры поддержки.

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