Путин поручил продумать стимулы для занимающихся спортом работающих россиян

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил продумать стимулы для занимающихся спортом работающих россиян. Документ был опубликован на сайте президента.

Он также поручил стимулировать работодателей, которые создают условия для спортивных занятий в трудовом коллективе, а также ввести при необходимости в штатное расписание инструкторов по спорту.

Кроме того, документ предусматривает реализацию проведения нуждающихся в капитальном ремонте объектов спорта и строительство быстровозводимых и малобюджетных модульных объектов спорта, в том числе бассейнов.

Путин по итогам заседания поручил заняться разработкой и утверждением программы «Спорт в селе».

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