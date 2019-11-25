Путин поручил продумать стимулы для занимающихся спортом работающих россиян

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил продумать стимулы для занимающихся спортом работающих россиян. Документ был опубликован на сайте президента.

Он также поручил стимулировать работодателей, которые создают условия для спортивных занятий в трудовом коллективе, а также ввести при необходимости в штатное расписание инструкторов по спорту.

Кроме того, документ предусматривает реализацию проведения нуждающихся в капитальном ремонте объектов спорта и строительство быстровозводимых и малобюджетных модульных объектов спорта, в том числе бассейнов.

Путин по итогам заседания поручил заняться разработкой и утверждением программы «Спорт в селе».

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