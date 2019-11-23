Силуанов ответил на предложение освободить малоимущих от НДФЛ
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Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает РИА «Новости».
По словам главы Минфина, для принятия решения о реализации данной идеи необходимо оценить все факторы и выяснить, как подобный шаг повлияет на региональные бюджеты.
«Надо смотреть и на плюсы, и на минусы», — подчеркнул Силуанов.
Ранее с предложением об отмене НДФЛ для малоимущих граждан выступал глава ВТБ Андрей Костин.
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