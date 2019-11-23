Силуанов ответил на предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает РИА «Новости».

По словам главы Минфина, для принятия решения о реализации данной идеи необходимо оценить все факторы и выяснить, как подобный шаг повлияет на региональные бюджеты.

«Надо смотреть и на плюсы, и на минусы», — подчеркнул Силуанов.

Ранее с предложением об отмене НДФЛ для малоимущих граждан выступал глава ВТБ Андрей Костин.

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