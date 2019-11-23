Выросли расходы россиян на коммунальные услуги
Средний чек за коммунальные услуги в России за первые три квартала 2019 года вырос на 2,27%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».
При сравнении операций пользователей мобильного банка за первые три квартала текущего года с показателями 2018 года выяснилось, что средние расходы россиян на коммунальные услуги увеличились с 3198 рублей до 3271 рубля, то есть на 2,27%.
В выборку для исследования вошли данные о более чем 200 тысячах пользователей.
Городом с самой высокой средней стоимостью коммунальных услуг оказались Набережные Челны, также в пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар.
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