Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/755/11891755/RIAN_3076749.HR-pic905-895x505-7644.jpg">

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны. Об этом пишут «Известия».

По его словам, помочь достичь этого может удешевление заимствований. Белоусов уточнил, что для этого необходимо уменьшить ключевую ставку примерно до 5%.

Также в качестве рецепта он предложил улучшить инвестиционный климат при помощи запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых ведомств.

Третьей мерой ускорения роста экономики, по словам Белоусова, является модернизация всей сферы профессионального образования. Речь идет о повышении доступности технологий для бизнеса и обеспечении предприятий кадрами.