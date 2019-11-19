В Кремле негативно оценили претензии Украины по газу

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что претензии Украины к России по газовому вопросу в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми. Об этом информирует РИА «Новости».

Он отметил, что до этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бразилии пояснил сложившуюся ситуацию с газом. Тогда глава государства не исключил вероятности того, что имеется риск войти в новый год без соответствующего соглашения.

Песков сказал, что ему больше нечего добавлять по этом вопросу.

Ранее Путин заявил, что новые иски украинского «Нафтогаза» усугубляют диалог с российским «Газпромом» по новому контракту.