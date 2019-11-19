Акимов похвастался колоссальным спросом на билеты в Крым
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал президенту Владимиру Путину о том, что билеты в Крым очень востребованы среди пассажиров. Об это он сказал на их общей встрече, говорится на сайте Кремля.
Сначала Акимов рассказал Путину о старте продаж ж/д билетов по крымскому направлению. Также он отметил, что пассажиры проявили большой интерес к ним.
«Колоссальный спрос обнаружился, несколько даже неожиданный для нас», — сказал Акимов.
По его данным, только за первые сутки были проданы 10 тыс. билетов. Пассажирский спрос на билеты в Крым даже стал причиной сбоя на сайте, утверждает Акимов.
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