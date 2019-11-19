Гонконг разрешил России поставлять мясо птицы
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В Гонконге разрешили российскими производителям продавать мясо птицы. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.
Уточняется, что в настоящее время лишь 20 предприятий из России имеют разрешение на торговлю мяса птицы в Гонконге, однако скоро любое предприятие сможет начать поставку своей продукции.
Как стало известно, Гонконг официально уведомили российскую сторону о том, что одобряет поставки мяса птицы и субпродуктов из России.
Теперь служба ждет согласование ветеринарного сертификата. После этого начнутся поставки.
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