Гонконг разрешил России поставлять мясо птицы

В Гонконге разрешили российскими производителям продавать мясо птицы. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

Уточняется, что в настоящее время лишь 20 предприятий из России имеют разрешение на торговлю мяса птицы в Гонконге, однако скоро любое предприятие сможет начать поставку своей продукции.

Как стало известно, Гонконг официально уведомили российскую сторону о том, что одобряет поставки мяса птицы и субпродуктов из России.

Теперь служба ждет согласование ветеринарного сертификата. После этого начнутся поставки.

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