Путин не установил четких сроков для проекта моста через Лену
Президент России Владимир Путин не утвердил четких сроков правительству по срокам проекта моста через реку Лена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.
При этом Песков подтвердил, что глава Якутии Айсен Николаев уже контактировал по этому вопросу с Путиным.
«Губернатор информировал президента, что ему удалось эту тему согласовать со всеми заинтересованными ведомствами. Исходя из этого президент адресовал правительству, чтобы правительство подтвердило свою готовность на реализацию этого проекта», — пояснил Песков.
До этого он сообщал, что глава России уже распорядился рассмотреть предложения по проекту моста через Лену.
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