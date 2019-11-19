Путин не установил четких сроков для проекта моста через Лену

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Президент России Владимир Путин не утвердил четких сроков правительству по срокам проекта моста через реку Лена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

При этом Песков подтвердил, что глава Якутии Айсен Николаев уже контактировал по этому вопросу с Путиным.

«Губернатор информировал президента, что ему удалось эту тему согласовать со всеми заинтересованными ведомствами. Исходя из этого президент адресовал правительству, чтобы правительство подтвердило свою готовность на реализацию этого проекта», — пояснил Песков.

До этого он сообщал, что глава России уже распорядился рассмотреть предложения по проекту моста через Лену.

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