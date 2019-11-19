В Кремле рассказали о поручении Путина представить предложения по мосту через Лену

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о поручении президента России Владимира Путина по строительству моста через реку Лену в районе Якутска. об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что правительство страны получило поручение от главы государства о предоставлении предложения по строительству моста.

«Да, поручено представить предложения», — сказал Песков.

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