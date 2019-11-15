В «Нафтогазе» заявили о «недоинформированности» Путина в вопросе транзита газа

В записи на официальной странице компании «Навтогаз» в Facebook говорится о низкой осведомленности президента России Владимира Путина в вопросе о транзите газа через Украину.

«Президент России Путин о нас не забывает даже в Бразилии. Жаль, что он такой неосведомленный», — написано на стене.

К данному сообщению также прикреплена запись главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева, которая была сделана ранее.

В ней он напомнил, что Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского (энергетического) законодательства до конца этого года. Также глава добавил, что украинская компания никогда не отказывалась от покупки российского газа по рыночным ценам.