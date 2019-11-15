В «Нафтогазе» отреагировали на слова Путина о риске срыва транзита газа

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев ответил в своем Facebook на слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.

Он написал, что у Украины действительно имеются обязательства по внедрению европейского (энергетического) законодательства до конца этого года.

Коболев надеется, что парламенту Украины удастся разблокировать подписание уже принятого законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа».

Глава также добавил, что украинская компания никогда не отказывалась от покупки российского газа по рыночным ценам.

При этом в записи говорится, что «Нафтогаз» не откажется от судебных претензий к «Газпрому». Они планируют продолжить отстаивание интересов украинского государства в суде.