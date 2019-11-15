Медведев отменил посуточную аренду квартир

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил постановление, согласно которому правила пользования жилыми помещениями будут изменены. Текст соответствующего документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ запрещает использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.

Также согласно бумаге, в квартирах нельзя размещать промышленные предприятия и осуществлять в них миссионерскую деятельность. Исключения составляют случаи, предусмотренные законом «О свободе совести и религиозных объединениях».

Однако использование жилых помещений для осуществления профессиональной, а также индивидуальной предпринимательской деятельности разрешено. Важным условием является соблюдение прав других граждан.

Уточняется, что премьер уже подписал документ.

До этого Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья.