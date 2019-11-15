Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, новые иски «Нафтогаза» усугубляют диалог с «Газпромом» по новому контракту.

При этом он добавил, что Россия готова к ситуации, в которой Украина успеет имплементировать у себя европейское законодательство в оставшийся период времени.

«Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно», — произнес Путин.

Он также подчеркнул, что российская сторона готова отрегулировать продление контракта как по украинским законам, так и по европейским.

До этого Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы.