Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину
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Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, новые иски «Нафтогаза» усугубляют диалог с «Газпромом» по новому контракту.
При этом он добавил, что Россия готова к ситуации, в которой Украина успеет имплементировать у себя европейское законодательство в оставшийся период времени.
«Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно», — произнес Путин.
Он также подчеркнул, что российская сторона готова отрегулировать продление контракта как по украинским законам, так и по европейским.
До этого Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы.