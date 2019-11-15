Путин отметил реалистичность увеличения товарооборота с Китаем до $200 млрд

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Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику
Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику
REUTERS/Petar Kujundzic

Президент России Владимир Путин заявил, что увеличение товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд в год является реалистичной задачей. Соответствующее видео обнародовано на официальном сайте Кремля.

Он отметил, что Китай и Россия уже пересекли по данному показателю отметку в $100 млрд в год.

«108 миллиардов у нас получилось по прошлому году», — уточнил Путин.

Путин добавил, что Москва и Пекин поставили перед собой задачу увеличить товарооборот до $200 млрд.

По его словам, работа в этом направлении уже ведется.