Путин отметил реалистичность увеличения товарооборота с Китаем до $200 млрд
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Президент России Владимир Путин заявил, что увеличение товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд в год является реалистичной задачей. Соответствующее видео обнародовано на официальном сайте Кремля.
Он отметил, что Китай и Россия уже пересекли по данному показателю отметку в $100 млрд в год.
«108 миллиардов у нас получилось по прошлому году», — уточнил Путин.
Путин добавил, что Москва и Пекин поставили перед собой задачу увеличить товарооборот до $200 млрд.
По его словам, работа в этом направлении уже ведется.