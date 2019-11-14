Путин заявил о недобросовестной конкуренции в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире процветают методы недобросовестной конкуренции, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал в ходе закрытия делового форума БРИКС.

Путин отметил, что применение методов недобросовестной конкуренции, односторонние санкции и протекционизм сказались на мировой экономике.

По его словам, в таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни.