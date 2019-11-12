В Госдуму внесут законопроект о предупреждающих знаках о камерах на дорогах

В Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому установка предупреждающих знаков перед стационарными и передвижными камерами, фиксирующими скорость на автодорогах, станет обязательной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по транспорту Александра Васильева.

Отмечается, что соответствующий законопроект уже подготовлен.

«Мы его внесём в ближайшее время», — отметил Васильев.

До этого президент России Владимир Путин в июне 2019 года сообщал, что камеры фото- и видеофиксации на трассах установят для снижения травматизма и сохранение жизней.

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