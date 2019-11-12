У друзей и знакомых коррупционеров начнут изымать имущество

Конституционный суд не обнаружил противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на определения суда по жалобам признанного виновным во взятничестве в особо крупном размере экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых.

Согласно норме в законе «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», государство имеет право изъять имущество, приобретенное на доходы, законность которых никем не подтверждена. Собственники же могут предоставить суду доказательства законности происхождения средств, на которые было куплено имущество.

Уточняется, что целью данной меры является эффективное противодействие коррупции и защита конституционно значимых ценностей.

Как отмечается, в 2017 году Никулинский суд Москвы изъял у Захарченко имущество на сумма более 9 млрд рублей. По мнению суда, официальные доходы заявителей не позволяли им приобрести автомобили и недвижимость в таком количестве.

Однако заявители, в числе которых есть родители, сестра и бывшие подруги Захарченко, посчитали применение к ним норм о контроле за расходами госслужащих неправомерным.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко сказал, что КС «фактически поставил точку в этом споре». Он считает, что теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения.

В июне суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и лишил его звания. Также по решению суда он должен заплатить штраф в размере 117 млн рублей.

В октябре Мосгорсуд снизил срок Захарченко до 12,5 года.