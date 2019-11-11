Украина хочет прекратить закупать электроэнергию у России

Экс-депутат Рады и лидер Радикальной партии» Олег Ляшко объявил, что Киев решил больше не покупать у российской стороны электроэнергию. Об этом он написал в Facebook.

По его информации, киевские власти приняли решение не покупать у России электроэнергию, так как страна уже потеряла из-за «российской экспансии» несколько миллиардов гривен.

Также бывший депутат Рады сообщил, что скоро станет известно о реализации этого решения на практике. Планируется, что для начала будет внесены изменения в законы страны.

По мнению Ляшко, это хорошая информация для всех украинцев.

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