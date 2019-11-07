МСП Банк и казахстанский фонд договорились о совместной поддержке малого бизнеса

МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) и казахстанский Фонд развития предпринимательства «Даму» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписантами выступили председатель правления фонда Гаухар Бурибаева и председатель правления банка Дмитрий Голованов.

МСП Банк и Фонд «Даму» планируют оказывать содействие в развитии микро-, малого и среднего бизнеса в России и Казахстане.

«Основными направлениями взаимодействия будут финансово-гарантийная поддержка субъектов МСП, реализация комплекса мер по поддержке экспортоориентированных субъектов ММСП, а также поощрение создания и развития совместных проектов и иных форм сотрудничества, включая торгово-производственную и научно-техническую кооперацию, приграничную торговлю между российскими и казахстанскими субъектами МСП, — говорится в сообщении российского банка.

Церемония состоялась в присутствии президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева на полях XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.

МСП Банк учрежден в 1999 году для оказания поддержки малому и среднему бизнесу, работает в том числе по государственным программам субсидирования МСП.