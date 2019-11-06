В «Газпроме» рассказали об условиях для заключения газового контракта с Киевом

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил о возможности заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину лишь при взаимном отказе сторон от претензий, передает РИА «Новости».

Он сделал акцент на необходимости урегулирования судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контрактам на поставку и транзит российского газа до заключения нового договора.

Кроме того, необходимо восстановить баланс коммерческих интересов сторон.

Также глава «Газпрома» сказал, что для достижения соглашения нужно решить комплекс принципиально важных вопросов. К ним он отнес отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановить нарушенные имущественные права компании в стране.

Уточняется, что данный вопрос Миллер обсудил на встрече с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

До этого «Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу.