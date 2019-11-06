Миллер назвал условия для заключения контракта на транзит газа с Киевом

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее условия заключения пакетного соглашения между странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз «Газпрома».

Миллер отметил, что прежде чем заключить новый транзитный контракт, следует решить ряд принципиально важных вопросов.

В первую очередь, необходимо урегулировать судебные споры между «Газпромом» и украинской стороной. Затем нужно оценить готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определить их объемы.

В ходе встречи Миллер также обсудил взаимодействие российской компании и Украины в газовой сфере с 2020 года.

Кроме того, глава «Газпрома» напомнил, что если Украина не успеет до 1 января адаптировать свой рынок газа по законодательство ЕС, «Газпром» будет готов продлить на переходный период действующий контракт на транзит.

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