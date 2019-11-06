ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business

ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business. В частности, речь идет о методологии раздела «уплата налогов», в которую в последние годы внесены изменения.

В рейтинге 2020 года по 11 направлениям оценки России перечислено 228 респондентов, из которых 22 участвовали в опросах по разделу «уплата налогов». При этом большинство компаний, участвующих в опросе, являются международными консалтинговыми компаниями, как правило, не работающими с малым бизнесом. В итоге результаты рейтинга расходятся с данными независимых экспертов, отмечают в ФНС. Это касается, например, времени подготовки налоговых деклараций: в рейтинге указаны 159 часов, клиенты 1С говорят о не более 32 часах, а опросы ФНС – не более 10 часов.

Минфин России и ФНС России более 20 раз обращались во Всемирный банк с просьбой разъяснить позиции респондентов и никогда не ставили вопрос о раскрытии данных о них. Однако никаких ответов не получено. Именно в этом, по мнению ФНС России, состоит непрозрачность рейтинга.

Также в ФНС настаивают, что передача ей администрирования страховых взносов, наоборот, упростила предоставление отчетности, а не усложнила ее.

«Аналогично обстоит ситуация с направлением рейтинга по разделу «регистрации предприятий». Например, с 2015 года Всемирный банк не засчитывает отмену обязательности печати для хозяйственных обществ», — комментируют в ФНС. Вместе с тем Всемирный Банк до сих пор считает отдельными процедурами свидетельствование подписи учредителей ООО в заявлении о государственной регистрации и отдельно процесс самой государственной регистрации. Кроме того, Всемирный банк даже решил не обращать внимание на то, что с 2019 года отменена государственная пошлина при электронной подаче документов на государственную регистрацию, а согласно данным ФНС России более 50 % новых компаний подают документы онлайн.

«Остается только догадываться, какие данные респондентов легли в основу при составлении рейтинга, при этом отсутствие этих деперсонифицированных данных лишает ФНС России возможности на основе их анализа принимать меры по улучшению налогового администрирования. Подобные вопросы к составителям рейтинга возникают не только у ФНС России, но и у многих налоговых администраций других стран», — говорят в ФНС.

Налоговая служба выразила сожаление относительно отсутствия содержательного профессионального диалога и закрытости представителей команды Doing Business по налоговой тематике.

Любой рейтинг и лежащая в его основе методология не лишены субъективизма и недостатков. Не стоит относиться к ним в большим пиететом, чем они того заслуживают. За последнее десятилетие Россия совершила феноменальный прорыв в рейтинге из второй сотни в середину первой, и это в первую очередь заслуга налогового администратора, ФНС, ибо динамика налоговой нагрузки (важной вводной для рейтинга), вряд ли могла способствовать движению вверх, скорее наоборот», — говорит директор центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин.