В Кремле сообщили, что нет точных сроков запуска «Турецкого потока» и «Силы Сибири»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что пока нет точных сроков запуска газопроводов «Турецкий поток» и «Сила Сибири», передает ТАСС.
«Пока точных сроков [запуска этих проектов] нет», — заявил Песков.
Так он ответил на вопрос о планах главы государства Владимира Путина лично принять участие в запуске этих газопроводов.
Ранее источники назвали 2 декабря датой торжественного запуска газопровода «Сила Сибири».
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