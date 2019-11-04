В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Законопроект был разработан Минфином по поручению президента России Владимира Путина и уже поступил в правительство. Его внесут на рассмотрение в декабре 2019.

Отмечается, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и на покупку спортивного оборудования, в остальном список услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться вычет, определится позже.

Получить вычет можно будет лишь при подаче налоговой декларации в Федеральную налоговую службу (ФНС), говорится в документах Минфина.

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