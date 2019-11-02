Малайзия выразила готовность покупать российские самолеты вместо европейских

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что они готовы закупать российские самолеты, отказавшись от европейских из-за планов ЕС ограничить поставки пальмового масла из страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары», — сказал он.

По его словам, ответными действиями будет закупка российских самолетов вместо европейских.

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