Малайзия выразила готовность покупать российские самолеты вместо европейских
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что они готовы закупать российские самолеты, отказавшись от европейских из-за планов ЕС ограничить поставки пальмового масла из страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары», — сказал он.
По его словам, ответными действиями будет закупка российских самолетов вместо европейских.
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