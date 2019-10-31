Глава Корпорации МСП: допуск самозанятых к закупкам стимулирует рост малого бизнеса

Допуск самозанятых граждан к закупкам компаний с госучастием будет способствовать росту числа занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, считает гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман. Сейчас закупки таких компаний у малого бизнеса квотируются. Сегодня заказчики отдают не менее 18% своих закупок малому и среднему бизнесу (из них 15% на прямых торгах).

«Решение, принятое Правительством, в случае одобрения Федеральным собранием и подписания [проекта] президентом РФ, которое дает возможность самозанятым участвовать в закупках наравне с малым бизнесом, повлияет на увеличение численности занятых в сфере МСП. Также в совокупности доступ этой категории предпринимателей к льготным финансам и Бизнес-навигатору МСП позволит выполнить указ президента, где в рамках профильного нацпроекта по МСП поставлена задача к 2024 году увеличить именно численность занятых в МСП с 19,2 до 25 млн человек», — сказал Браверман.

По его словам, апрельский опрос ВЦИОМ подтверждает интерес самих компаний с госучастием к расширению пула подрядчиков за счет самозанятых.

«Например, в телекоммуникационной отрасли есть спрос на услуги самозанятых по созданию системы мониторинга передачи данных, разработка веб-сервисов. В почтовой отрасли есть спрос на услуги самозанятых в сфере лизинга легковых автомобилей», - подчеркнул Браверман.

Пилотный проект по регистрации самозанятых с облегченным режимом налогообложения проводится в четырех регионах, зарегистрированы более 250 тыс. человек. В следующем году его планируется расширить еще на 19 субъектов РФ.