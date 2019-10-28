«Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития

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Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Михаила Расстригина в правительство.

Инициатива касалась введения углеродного налога. Она была направлена на законопроект о госрегулировании выбросов парниковых газов.

В свою очередь в ведомстве сообщили, что решение исключить данный налог из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов было одобрено Минэнерго, Минпромторга и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Уточняется, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) итоговую версию законопроекта пока не получили.

До этого сообщалось, что из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ.