Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта

В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы МИД России Михаила Богданова.

По словам представителя российского МИД, вопрос о возобновлении авиарейсов также обсуждают президенты двух стран Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

«Будут еще контакты на самом высоком уровне, и я думаю, что удастся продвинуться в плане завершения всех наших дискуссий в этом направлении», — сказал Богданов.

По его словам, будут обсуждены условия для возобновления авиасообщений в том числе на курорты Красного моря — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. — Египет хочет восстановить авиасообщение с Россией

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