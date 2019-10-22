Минфин пообещал не поднимать налоги для малого бизнеса до 2024 года
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что налоговая нагрузка на малый бизнес россиян не будет увеличена до 2024 года. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».
Он также напомнил о существовании такой формы бизнеса, как самозанятость. Министр добавил, что данная форма очень востребована и является «технологией будущего».
«Зарегистрировался - заплатил 4% налогов, если человек оказывает услуги человеку и 6% - если услуга оказана предприятию», — сказал Силуанов.
Глава Минфина подчеркнул, что налоговой службе необходимо создать систему выявления предприятий, переводящих работников на данную форму с целью уклонения от уплаты налогов.
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