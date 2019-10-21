ЕС не видит причин для отмены санкций против России
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Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель прокомментировала возможное продление антироссийских санкций. Об этом она рассказала в интервью украинским СМИ.
Она заявила, что ЕС продлит экономические ограничения в отношении России, поскольку в Европе не видят причин этого не делать.
Представитель Европарламента добавила, что Россия якобы «не выполнила ничего».
«Причин для отмены нет», — сказала Крамон-Таубадель.
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